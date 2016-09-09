Сумские власти не спешат отвечать на петиции

Среди них петиции:
«Звільнити Суми від засилля реклами», «Заборонити вивіски, таблички та зовнішню рекламу російською мовою», на которые власти должны были ответить до 9 марта;
«Відсутність туалетів у центрі міста» и «Кладовище для тварин» - до 24 марта;
«Вместо реконструкции "Романтики" ремонт и модернизация ДК имени Фрунзе» - до 27 марта;
«Номера на домах» - до 28 марта.
Напомним, на ответ городских властей отводится две недели.
Петиция о возвращении остановок «по требованию» собрала необходимое количество подписей за два дня....
Собрала необходимые подписи петиция Андрея Шаванова о легализации служебной развозки КП «Электроавтотранс» в формате ночного общественного транспорта....
Электронная петиция Марины Рыбалка «Про залишення функціонування пішохідного переходу між ТЦ «Київ» і Макдональдс» была опубликована сегодня, 15 сентября, и...
На сайте Сумского городского совета появился проект решения исполкома об отмене пешеходного перехода на Покровской площади от МакДональдса до универмага...
Электронная петиция Виталия Котова с предложением убрать «зебру» возле McDonalds и универмагом «Киев» получила позитивный ответ от горсовета. Это третья...