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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:4469

Сумские власти не спешат отвечать на петиции

На сайте онлайн-петиций скопилось уже 7 петиций от сумчан, которые собрали необходимое количество подписей, а сроки ответа на них уже давно прошли.

Среди них петиции:

«Звільнити Суми від засилля реклами», «Заборонити вивіски, таблички та зовнішню рекламу російською мовою», на которые власти должны были ответить до 9 марта;

«Відсутність туалетів у центрі міста» и «Кладовище для тварин» - до 24 марта;

«Вместо реконструкции "Романтики" ремонт и модернизация ДК имени Фрунзе» - до 27 марта;

«Номера на домах» - до 28 марта.

Напомним, на ответ городских властей отводится две недели.

Общество Петиции

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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