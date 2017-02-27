Роменские спасатели, разбиравшие завалы после взрыва на Металлургов, получили награды

В частности были награждены:
нагрудным знаком «Знак Почета» Шкурский Ярослав Григорьевич - замначальника центра по оперативному реагированию, полковник службы гражданской защиты.
нагрудным знаком «За отвагу в чрезвычайной ситуации» Киричек Сергей Михайлович - старший спасатель-дозиметрист спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части, старший сержант службы гражданской защиты; Козленок Денис Петрович - замначальника группы - начальник спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части, старший лейтенант службы гражданской защиты; Олейник Сергей Николаевич - старший спасатель-дозиметрист спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части, старший сержант службы гражданской защиты.
почетной грамотой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - Кударенко Владислав Алексеевич - водитель пожарно-спасательного отделения группы специальных спасательных работ аварийно спасательной части, старший сержант службы гражданской защиты; Мартыненко Владимир Николаевич - водитель-электрик спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части, прапорщик службы гражданской защиты; Щербина Роман Григорьевич - начальник группы специальных аварийно восстановительных работ части аварийно-восстановительных и других неотложных работ, майор службы гражданской защиты.
грамотой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуаций - Калуга Сергей Владимирович - спасатель-моторист спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части, младший сержант службы гражданской защиты; Козин Евгений Петрович - фельдшер-спасатель спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части, прапорщик службы гражданской защиты, Пташок Александр Михайлович - начальник аварийно-спасательной части, майор службы гражданской защиты; Харченко Евгений Алексеевич - начальник пожарно-спасательного отделения группы специальных спасательных работ аварийно-спасательной части, лейтенанта службы гражданской защиты.
Благодарностью государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - Боровик Роман Геннадиевич- пожарный-спасатель пожарно-спасательного отделения группы специальных спасательных работ аварийно-спасательной части, сержант службы гражданской защиты; Ковтун Сергей Владимирович - старший водитель-электрик спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части, прапорщик службы гражданской защиты; Колесник Сергей Николаевич – спасатель-машинист компрессора спасательного отделения группы спасательных работ аварийно-спасательной части, старшина службы гражданской защиты, Сергиенко Дмитрий Константинович - водитель-спасатель отделения высотных работ группы специальных аварийно-восстановительных и других неотложных работ части аварийно-восстановительных и других неотложных работ, сержант службы гражданской защиты; Хилько Сергей Владимирович - спасатель отделения высотных работ группы специальных аварийно-восстановительных работ части аварийно-восстановительных и других неотложных работ, младший сержант службы гражданской защиты.
Награды вручил начальник Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины полковник службы гражданской защиты и поблагодарил спасателей, которые с честью и мужеством обеспечивают надежную защиту жизни людей.
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