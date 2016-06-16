Российские силовые ведомства провели учения вблизи границы с Сумщиной В Курской области РФ по тревоге были подняты спецподразделения всех силовых ведомств региона. В районе таможенного пункта «Суджа» оперативники обезвреживали условных террористов. В тактических учениях приняли участие жители расположенных рядом сел.

Об этом сообщает местная телекомпания ТАКТ.

«Под руководством федеральной службы безопасности проходят первые в этом году тактико-специальные занятия. Например, группа спецназа отрабатывает взаимодействие с авиацией. Другие под прикрытием бронетранспортёров штурмуют здание. Всё это в рамках единого замысла учений.

Юрий Абросимов, заместитель руководителя аппарата оперативного штаба в Курской области: «По замыслу, три гражданина Украины - приверженцы «Правого сектора», пытались вместе с оружием и гранатами переехать в Россию. После того, как были обнаружены при досмотре пограничниками, они захватили помещение автовокзала здесь, в международном пункте пропуска «Суджа».

Задача, поставленная оперативным штабом перед бойцами - террористов уничтожить. Захват таможенного терминала происходит и с воздуха, и с земли. Короткий бой. Диверсионная группа обезврежена, условно раненных бойцов выносят из здания. Пострадавшие есть, не потому что плохо выполнили спецоперацию, необходимо проверить и готовность медиков. Помощь оказывают на месте. Мирные граждане, такие же непосредственные участники учений. Жителей пограничных сел Олешня и Гоголевка эвакуировали и, несмотря на, то, что это всего лишь тренировочные занятия, селяне к своей миссии относятся с полной серьезностью. Организованно грузятся в автобусы и уверены, что домашнее хозяйство под присмотром.

За эвакуацию жителей отвечает местная администрация. Они подготовили транспорт, вызвали бригаду скорой помощи. При необходимости с людьми готов работать психолог.

Оперативный штаб отметил - занятия прошли на высоком уровне. О приграничных учениях сопредельное государство заранее было предупреждено», - говорится в сообщении.