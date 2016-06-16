Российские силовые ведомства провели учения вблизи границы с Сумщиной

Об этом сообщает местная телекомпания ТАКТ.
«Под руководством федеральной службы безопасности проходят первые в этом году тактико-специальные занятия. Например, группа спецназа отрабатывает взаимодействие с авиацией. Другие под прикрытием бронетранспортёров штурмуют здание. Всё это в рамках единого замысла учений.
Юрий Абросимов, заместитель руководителя аппарата оперативного штаба в Курской области: «По замыслу, три гражданина Украины - приверженцы «Правого сектора», пытались вместе с оружием и гранатами переехать в Россию. После того, как были обнаружены при досмотре пограничниками, они захватили помещение автовокзала здесь, в международном пункте пропуска «Суджа».
Задача, поставленная оперативным штабом перед бойцами - террористов уничтожить. Захват таможенного терминала происходит и с воздуха, и с земли. Короткий бой. Диверсионная группа обезврежена, условно раненных бойцов выносят из здания. Пострадавшие есть, не потому что плохо выполнили спецоперацию, необходимо проверить и готовность медиков. Помощь оказывают на месте. Мирные граждане, такие же непосредственные участники учений. Жителей пограничных сел Олешня и Гоголевка эвакуировали и, несмотря на, то, что это всего лишь тренировочные занятия, селяне к своей миссии относятся с полной серьезностью. Организованно грузятся в автобусы и уверены, что домашнее хозяйство под присмотром.
За эвакуацию жителей отвечает местная администрация. Они подготовили транспорт, вызвали бригаду скорой помощи. При необходимости с людьми готов работать психолог.
Оперативный штаб отметил - занятия прошли на высоком уровне. О приграничных учениях сопредельное государство заранее было предупреждено», - говорится в сообщении.
В Сумах состоялись областные учения по выполнению задач на случай возможных неблагоприятных погодных условий в осенне-зимний период 2016-2017 ....
Сегодня, 21 июля, в 12.57 в дежурную часть полиции поступило сообщение из Сумской РГА о минировании здания....
На Сумщине продолжаются учения по проверке территориальной подсистемы единой государственной системы гражданской защиты Сумской области....
Лицо, которое имело временный пропуск, прошло на территорию Ахтырской ТЭЦ, проникло в турбинное отделение и заложило там взрывное устройство....
15 июня в г. Сумы, в рамках проведения областных командно-штабных учений, были отработаны действия органов управления и сил гражданской защиты...