Сумские лесхозы присоединились к Всеукраинской акции «Будущее леса - в твоих руках» 12 лет подряд по инициативе Государственного агентства лесных ресурсов Украины Сумское областное управление лесного и охотничьего хозяйства проводит экологическую акцию «Будущее леса - в твоих руках».

Традицию переняли у скандинавов. Главная ее цель - привлекать к сохранению природы подрастающее поколение и общественность, чтобы те понимали важность и сложность процесса выращивания леса. В этом году главное событие акции проходила на базе Раменского лесхоза.

Главными участниками праздничного мероприятия, как всегда, были дети. «Приумножение новых лесов, формирование экологического сознания, расширение знаний по лесоводству - это основные цели проведения нашей акции, в рамках которой ежегодно создаются сотни гектаров леса. Сегодня к этому мероприятию приобщаетесь вы, и уже через десяток лет вы сможете увидеть результаты своего труда», - отметил в ходе открытия мероприятия заместитель начальника Сумского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Товстуха.

Гости праздника обратились к участникам акции с пожеланиями в дальнейшем обогащать и приумножать природные богатства Украины. Свои приветственные слова они подкрепили и материально, посетив детей не с пустыми руками. Грамотами и подарками были отмечены активные участники природоохранных мероприятий и трудовых экологических акций местного, областного и всеукраинского уровней.

После торжественного открытия для почетных гостей была проведена экскурсия по территории Роменского лесхоза, а для юных лесоводов - захватывающие соревнования экологического направления.

Продолжился праздник трудовым десантом в Томашевское лесничество Роменского лесхоза на посадку соснового леса. Как правильно высаживать нежные сеянцы, рассказал участникам акции лесничий Томашевского лесничества Владимир Петривный. После чего приступили к работе. Взрослые вместе с детьми, объединенные общим делом, выписывали мечами Колесова ровные ряды. И уже через несколько часов кропотливой, но такой нужной работы, в лесничестве прибавилось 2,5 га нового соснового леса.

Всего на сегодня в мероприятиях акции «Будущее леса - в твоих руках» на Сумщине приняли участие 656 представителей школьной и студенческой молодежи, власти, средств массовой информации, общественных организаций, и высадили 7,5 га леса. Акция продолжается, сообщает пресс-служба ведомства.