На Донбассе погиб сумчанин Максим Нарижный 27 марта в зоне боевых действий погиб сумчанин Максим Нарижный.

Вблизи Новолуганского Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погиб сумчанин Максим Нарижный.

Об этом сообщает добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» в фейсбуке.

21-летний боец 27 марта около 13 часов ушел на боевое задание и наткнулся на растяжку. Максим около трех лет находился на фронте. В Сумском областном военкомате официально информацию о гибели Максима Нарижного пока не комментируют, но подтверждают информацию, сообщает UА:СУМИ.