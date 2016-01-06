На Донбассе погиб сумчанин Максим Нарижный

Вблизи Новолуганского Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погиб сумчанин Максим Нарижный.
Об этом сообщает добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» в фейсбуке.
21-летний боец 27 марта около 13 часов ушел на боевое задание и наткнулся на растяжку. Максим около трех лет находился на фронте. В Сумском областном военкомате официально информацию о гибели Максима Нарижного пока не комментируют, но подтверждают информацию, сообщает UА:СУМИ.
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