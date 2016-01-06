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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Донбассе погиб сумчанин Максим Нарижный

27 марта в зоне боевых действий погиб сумчанин Максим Нарижный.

Вблизи Новолуганского Донецкой области в результате подрыва на взрывном устройстве погиб сумчанин Максим Нарижный.

Об этом сообщает добровольческий батальон территориальной обороны Донецкой области «Донбасс» в фейсбуке.

21-летний боец 27 марта около 13 часов ушел на боевое задание и наткнулся на растяжку. Максим около трех лет находился на фронте. В Сумском областном военкомате официально информацию о гибели Максима Нарижного пока не комментируют, но подтверждают информацию, сообщает UА:СУМИ.

Право Погиб военный Смерть АТО

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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