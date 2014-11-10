Сумская актриса стала заслуженной

В указе «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра» говорится, что награду наша землячка получила за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство постановляю.
На выходных ушел из жизни солист Сумской областной филармонии Михаил Чичерин....
Почетное звание «Заслуженный артист Украины» президент Украины Петр Порошенко присвоил Сергею Медину....
Президент Украины отметил государственными наградами по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства....