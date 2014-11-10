Сумская актриса стала заслуженной Согласно Указу президента Украины №82 / 2017 от 27 марта, заслуженной артисткой Украины стала актриса ТЮЗА Анфиса Зинченко.

В указе «О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра» говорится, что награду наша землячка получила за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство постановляю.