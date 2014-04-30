Сумские гимнастки отличились в Харькове

Сумы представляли гимнастки спортивного клуба «Элегант».
Чемпионами и призёрами стали:
1 место - Мокренко Маргарита (2010 г.р)
1 место - Валюх Ксения (2009 г.р )
2 место - Такун Катерина (2011 г.р)
2 место - Кравец Катерина (2009 г.р.)
2 место - Марущенко Елизавета (2009 г.р.)
3 место - Ярошенко Софья (2010 г.р)
3 место - Гаврильченко Кира (2010 г.р.)
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