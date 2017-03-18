Сумские панкратиасты стали лучшими в Украине 24-26 марта Житомир принимал чемпионат Украины по панкратиону среди кадетов и юниоров.

Соревнования проходили в спортивном комплексе ФСО «Динамо». Более 560 юношей и девушек из 14 регионов нашей страны в возрасте от 16 до 19 лет соревновались за победу. Сумскую область представляли 65 спортсменов из Сум, а также Лебединского, Тростянецкого, Роменского и Шосткинского районов.

На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовал президент Федерации панкратиона Украины - Александр Мандрик, который пожелал победы спортсменам и вручил почетные грамоты лучшим тренерам 2016 года. По итогам рейтинга в тройку лучших тренеров Федерации панкратиона Украины вошел тренер высшей категории Сумской областной ДЮСШ единоборств - Сергей Гаврыш.

В течение двух дней борьбы золотые медали в четырех разделах соревнований завоевали представители восьми регионов, а лучшими в медальном зачете стали представители сборной Сумской области.

Среди юношей и девушек 2000-2001 г.р. чемпионами и призерами стали: Боряк Илья, Литовченко Денис, Будко Иван, Голомидов Антон, Гордиенко Евгений, Яковенко Егор (КДЮСШ единоборств), Вакуленко Дмитрий, Казимерчук Владислав, Фалько Владимир, Цилуйко Владислава, Шаповалов Алексей, Приходько Максим (ОДЮСШ единоборств ), Коломиец Дмитрий, Черный Артем, Рабош Анастасия, Высоцкий Максим, Житник Виталий (ОДЮСШ), Горбушко Дарья, Пивень Яна, Сытник Виктория, Гордиенко Артем (ДЮСШ «Старт»), Гасанов Магомед (ДЮСШ «Спартаковец»).

В возрастной группе 1998-1999 гг. р. на пьедестал поднялись: Михайличенко Вячеслав, Шкатула Александр, Белоус Игорь, Подоляка Алексей, Товстый Иван (КДЮСШ единоборств), Воскобойник Анастасия, Орел Людмила, Заикина Анна (ДЮСШ «Старт»), Корчуков Игорь, Ступак Эрик, Дорда Богдан, Костенко Александр, Штанько Даниил, Остапенко Валентин, Одинцов Александр, Зеленский Денис (ДЮСШ «Спартаковец»), Гаршин Иван, Мосьпан Альберт, Артюх Александр (ОДЮСШ единоборств), Самойленко Вадим (ОДЮСШ).

Эти соревнования были первым этапом отбора в состав молодежной сборной команды Украины по панкратиону для участия в чемпионатах мира и Европы.