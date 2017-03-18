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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5070

На Сумщине полицейские задержали микроавтобус с газовым конденсатом

Работники полиции остановили автомобиль, перевозивший емкости газового конденсата общим объемом 500 литров без соответствующих документов.

Возле села Кашкуры на автодороге Ромны - Липовая Долина, инспекторы дорожного надзора УПД ГУНП остановили микроавтобус марки «Мерседес», под управлением 20-летнего водителя. Грузовой отдел машины был заполнен емкостями с газовым конденсатом общего объема около 500 литров. Водитель машины не смог предоставить правоохранителям сопроводительных документов на перевозимый груз и отказался давать объяснения по его происхождению.
Для выяснения путей происхождения и проверки законности груза транспортное средство доставлено в Роменский отдел полиции, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Газовый конденсат
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