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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:10119

На Сумщине угонщик ударил полицейского кирпичом

Относительно 20-летнего жителя Шостки, который причинил телесное повреждение полицейскому, открытое уголовное производство.

В вечернее время наряд полиции группы «быстрого реагирования» увидел мопедиста, который передвигался с выключенными фарами. С целью проверки полицейские остановили мопед и, как оказалось, не зря. Как выяснилось, водитель этого транспортного средства находится в розыске за незаконное завладение автомобилем в Киеве. Его пригласили проехать в отдел полиции. Однако последний бросился наутек.

«Догнав подозреваемого, лейтенант полиции Андрей Гапон пытался доставить его в служебный автомобиль, однако злоумышленник неожиданно набросился на него с кирпичом. Успешно задержать подозреваемого помог напарник, который в этот момент подоспел на помощь, - комментирует событие Валерий Строкач, вр.и.о. начальника Шосткинского отдела полиции. - В дальнейшем задержанного доставили в Шосткинский отдел полиции, а пострадавшего полицейского на «скорой» - в больницу. У него врачи диагностировали многочисленные раны лица и предплечья».

Сам 20-летний задержанный не скрывает - бил кирпичом, чтобы уйти от правоохранителя.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. По данному факту открыто Уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

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