Аграрии Сумщины вышли в поле Сельскохозяйственными предприятиями области посеяно ранних яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 3000 гектаров.

По информации Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации, это составляет 4% к прогнозу. В частности, посеяно ячменя - 2100 гектаров (4%), овса - 700 гектаров (6%), гороха - 200 гектаров (3%). К весенне-полевым работам приступили аграрии Бурынского, Великописаревского, Конотопского, Краснопольского, Лебединского, Липоводолинского, Ахтырского и Роменского районов. Кроме того, хозяйствами Роменщины посеяно 150 гектаров сахарной свеклы.

Также аграрии активными темпами продолжают подкормку озимых культур. По состоянию на 27 марта, озимых зерновых подкормлено на площади 180 200 гектаров, или 87% от посеянных площадей, в том числе: озимой пшеницы – 172 700 гектаров, или 87%, ржи - 6500 гектаров, или 87 %, ячменя - 900 гектаров, или 93%.

Для проведения комплекса весенне-полевых работ в полном объеме к работе подготовлены тракторы, почвообрабатывающая и посевная техника. Накоплено 15400 тонн дизельного топлива и 3200 тонн бензина. Приобретено 54 600 тонн питательных веществ и минеральных удобрений, или 96% от потребности. Обеспеченность средствами защиты растений составляет 1720 тонн, или 92% от потребности, в том числе протравителями - 21 тонна (100%).