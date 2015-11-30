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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 17:501

Сумской аэропорт на последнем месте – вердикт главы Ассоциации «Аэропорты Украины»

Президент Ассоциации «Аэропорты Украины» Петр Липовенко, проинспектировав сумской аэропорт в составе комиссии, созданной облсоветом для оценки перспектив развития предприятия, отметил его ближайшую бесперспективность.

- Прежде всего, необходимо выработать стратегию развития. Не стоит полагаться на инвесторов, ведь любой человек, который вкладывает деньги, желает получить прибыль. Если не будет достаточного пассажиропотока и грузовых перевозок, то не стоит ожидать помощи от спонсоров. Из числа всех аэропортов, даже тех, которые не имеют сертификата, сумской аэродром на последнем месте. Для того чтобы возобновить его деятельность, необходимо брать пример из других областных центров, которые после ремонта внедрили перелеты в курортные страны, - отметил П.Липовенко, сообщает сайт 0542.ua.

После многочисленных заверений областных властей в желании развивать сумской аэропорт и добиваться государственного финансирования реконструкции, как оказалось, нет даже стратегии развития, нет расчетов возможного потока пассажиров и грузов. Лишь по итогам сегодняшнего совещания решено заняться этими вопросами.

Напомним, «Данкор» неоднократно писал о неэффективном менеджменте ОКП «Аэропорт Сумы». Работники заявляли об уничтожении материально-технической базы предприятия в Министерство инфраструктуры, председателям облсовета и облгосадминистрации. Сегодня руководство области получило экспертную оценку последствий тех действий, на которые закрывало глаза. Сумским чиновникам объяснили: финансовых вливаний извне в сумской аэропорт не будет, берите пример с других областей.

На содержание сумского аэропорта из областного бюджета тратится около 5 млн. грн. в год.

В состав комиссии инспектировавшей аэропорт 28 марта вошли представители депутатского корпуса и управления имуществом Сумского облсовета, Ассоциации «Аэропорты Украины».

Экономика Ассоциация «Аэропорты Украины» Сумской аэропорт
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