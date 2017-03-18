Глуховчане «благодарят» Терещенко за «конопляных туристов» и предлагают сделать мэра почетным гражданином Присвоить звание почетного гражданина Глухова городскому голове Мишелю Терещенко за коноплю предлагает активист Павел Панков.

Об этом глуховчанин написал на своей странице в Фейсбук, сообщает «Обозреватель».

Активист убежден, что благодаря инициативе Терещенко об открытии Всеукраинского центра лечения коноплей Глухов станет туристическим центром.

«Он обещал, что мы станем туристической столицей Украины? Он выполняет обещание! Уже в первый конопляный урожай в Глухов съедутся любители марихуаны со всех уголков страны. Поэтому обращаюсь к депутатам: будьте милостивы и проявите добрую волю – сделайте Терещенко почетным коноплянином, ой, глуховчанином», – говорится в сообщении активиста.

Панков также насмехается над тем, что благодаря Центру лечения коноплей город начнет зарабатывать на туристах.

«Можем даже организовать конопляный фестиваль. Разбить для них палаточный городок. Обустроить зоны свободного употребления (зачеркнуто) лечение коноплей. Можем начать продавать билеты на конопляные поля (безлимит на все дни сбора урожая – со скидкой). Предприимчивые глуховчане могут готовить свои квартиры под сдачу в аренду. Перевозчики пусть закупают транспорт (можем забирать людей из Сум на конопляный курорт). Одним словом – «спасибо» Терещенко за то, что дал нашим людям работу и коноплю», – пишет Панков.

Активист добавил, что такой подарок от депутатов должен стать прощальным для мэра Терещенко, который планирует в ближайшее время покинуть Глухов и перебраться к жене в Киев.

«Ему недолго осталось жить в городе - мэр уже собирает вещи и переезжает в столицу к жене. Пусть прощальный подарок Мермишелю радует его, как радует конопля всех ее поклонников», – резюмирует Панков.

Напомним, что Мишель Терещенко обещал во время выборов, что Глухов станет мощным туристическим центром. А несколько недель назад анонсировал открытие в Глухове первого в Украине центра лечения коноплей.