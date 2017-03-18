На Сумщине полиция случайно нашла воров-металлистов Когда 60-летняя пенсионерка не нашла на привычном месте свои сбережения, она не нашла ничего лучшего, как сообщить в полицию о якобы совершенном нападении на ее дом. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские не только выяснили, что сообщение ложное, но и вышли на настоящих злоумышленников, которые вытащили со двора заявительницы металлолом.

В дежурную часть Великописаревского отделения полиции поступило сообщение от пожилой жительницы района о том, что неизвестные люди, ворвавшись ночью в ее жилье, нанесли ей несколько ударов и открыто забрали из дома ее сбережения в сумме 4800 гривен.

На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. Событие было зарегистрировано в Единый реестр досудебных расследований, следователи по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 187 УК Украины (разбой), открыли уголовное производство, в рамках которого начали ряд оперативно-розыскных мероприятий.

«В ходе досудебного следствия сотрудники полиции обратили внимание, что женщина слишком путается в своих показаниях, затем возникло подозрение, что никакого нападения на самом деле и не было, - говорит начальник Великописаревского отделения полиции Олег Цуриков. - Следователи предложили заявительнице пройти проверку на полиграфе, и в результате выяснилось, что большинство из рассказанного ею - выдумка. Телесных повреждений не было, а похищенные будто бы деньги женщина нашла спрятанными в другой комнате».

Зато полицейские установили двух местных безработных юношей, которые украли из ее дома металлические изделия. О чем, кстати, хозяйка даже не догадывалась.

Сейчас же на основании установленных фактов и показаний самой заявительницы и обоих юношей уголовное производство переквалифицировано на ч.3 ст. 185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище...), сообщает отдел коммуникаций полиции Сумской области.