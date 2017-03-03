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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:12190

Сумские депутаты не захотели отменять результаты транспортного конкурса

Сегодня, 29 марта, в Сумском горсовете проходит очередная сессия.

На повестке дня 149 вопросов. Сумские депутаты от фракций «БПП «Солидарность», «За Україну!» и «ВО «Свобода» пытались внести в повестку дня вопрос об отмене решения исполкома о введении в действие результатов транспортного конкурса. Однако за внесение в проголосовали всего 13 депутатов – только от этих фракций. «Баитьківщина», «Самопоміч» и «Опоозиционный блок» не дали ни одного голоса «за».

Общество Транспортный конкурс

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22.03.2017 14:38

Мэр Сум не хочет отменять итоги транспортного конкурса

Сегодня, 22 марта, на согласительном совете Сумского горсовета мэр Сум отказался вносить в повестку дня следующей сессии проект решения об...

10.03.2017 09:41

Сумские депутаты хотят отменить итоги транспортного конкурса

В Сумском горсовете зарегистрирован проект решения об отмене решения исполкома «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров...

09.03.2017 17:03

С 20 марта в Сумах не будет маршруток

В связи с решением исполкома Сумского горсовета о введении в действии итогов транспортного конкурса, с 20 марта в Сумах автобусы...

В Сумах исполком без свидетелей ввел в действие итоги транспортного конкурса
07.03.2017 18:07

В Сумах исполком без свидетелей ввел в действие итоги транспортного конкурса

Сегодня, 7 марта, на информпортале Сумского горсовета появилось решение исполкома «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров...

03.03.2017 15:21

Результаты транспортного конкурса в Сумах не утвердили

Сегодня, 3 марта, в Сумском горсовете проходило внеочередное заседание исполкома....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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