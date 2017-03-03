Сумские депутаты не захотели отменять результаты транспортного конкурса

На повестке дня 149 вопросов. Сумские депутаты от фракций «БПП «Солидарность», «За Україну!» и «ВО «Свобода» пытались внести в повестку дня вопрос об отмене решения исполкома о введении в действие результатов транспортного конкурса. Однако за внесение в проголосовали всего 13 депутатов – только от этих фракций. «Баитьківщина», «Самопоміч» и «Опоозиционный блок» не дали ни одного голоса «за».
Сегодня, 22 марта, на согласительном совете Сумского горсовета мэр Сум отказался вносить в повестку дня следующей сессии проект решения об...
В Сумском горсовете зарегистрирован проект решения об отмене решения исполкома «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров...
В связи с решением исполкома Сумского горсовета о введении в действии итогов транспортного конкурса, с 20 марта в Сумах автобусы...
Сегодня, 7 марта, на информпортале Сумского горсовета появилось решение исполкома «О введении в действие решения конкурсного комитета по перевозке пассажиров...
Сегодня, 3 марта, в Сумском горсовете проходило внеочередное заседание исполкома....