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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:22198

В Сумах копы поймали трех наркоманов

Патрульные зафиксировали 3 факта незаконного оборота нарковеществ.

Вещество растительного происхождения, порошкообразное вещество и устройство для его применения обнаружили сумские патрульные в ночь на 26 марта.

В полночь, патрулируя улицу Ивана Сирко, внимание инспекторов привлек подозрительный мужчина, который, заметив полицейских, резко изменил направление движения. Общаясь с полицейскими, гражданин нервничал. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него порошкообразное вещество, похожее на наркотическое. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

В это же время на улице Заливная патрульные обнаружили у мужчины предмет для употребления наркотического вещества.

Уже через час на улице Нижнесыроватская стражи порядка во время поверхностной проверки обнаружили у 57-летнего сумчанина бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое. Сейчас по данным фактам проводится проверка.

Право Наркотики

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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