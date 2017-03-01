В Сумах копы поймали трех наркоманов

Вещество растительного происхождения, порошкообразное вещество и устройство для его применения обнаружили сумские патрульные в ночь на 26 марта.
В полночь, патрулируя улицу Ивана Сирко, внимание инспекторов привлек подозрительный мужчина, который, заметив полицейских, резко изменил направление движения. Общаясь с полицейскими, гражданин нервничал. Во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него порошкообразное вещество, похожее на наркотическое. Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
В это же время на улице Заливная патрульные обнаружили у мужчины предмет для употребления наркотического вещества.
Уже через час на улице Нижнесыроватская стражи порядка во время поверхностной проверки обнаружили у 57-летнего сумчанина бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое. Сейчас по данным фактам проводится проверка.
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