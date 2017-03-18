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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3522

На Сумщине первая газета полностью завершила процесс реформирования

27 марта главным территориальным управлением юстиции в Сумской области было принято решение о перерегистрации печатного средства массовой информации - газеты «Голос Посулья».

Решение было принято в связи с изменением состава учредителей - вместо Недригайловской районной государственной администрации, Недригайловского районного совета в состав учредителей вошел реформированный субъект хозяйствования - общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Голос Посулья», которое было создано путем преобразования в хозяйственное общество.

Это первое периодическое издание на территории Сумской области, которое окончательно завершило процесс реформирования. Напомним, что согласно требованиям Закона Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации» органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления должны выйти из состава учредителей печатных средств массовой информации одним из способов, предусмотренных статьей 3 вышеуказанного Закона, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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