На Сумщине первая газета полностью завершила процесс реформирования 27 марта главным территориальным управлением юстиции в Сумской области было принято решение о перерегистрации печатного средства массовой информации - газеты «Голос Посулья».

Решение было принято в связи с изменением состава учредителей - вместо Недригайловской районной государственной администрации, Недригайловского районного совета в состав учредителей вошел реформированный субъект хозяйствования - общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Голос Посулья», которое было создано путем преобразования в хозяйственное общество.

Это первое периодическое издание на территории Сумской области, которое окончательно завершило процесс реформирования. Напомним, что согласно требованиям Закона Украины «О реформировании государственных и коммунальных печатных средств массовой информации» органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления должны выйти из состава учредителей печатных средств массовой информации одним из способов, предусмотренных статьей 3 вышеуказанного Закона, сообщает пресс-служба ведомства.