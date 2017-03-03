На Сумщине нарушители доначислили 20,5 миллионов начислений с зарплаты

По словам начальника управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Сумской области Натальи Мирошниковой, по результатам проверок выявлены нарушения в 5 случаях и доначислено 20,5 млн гривен налогов и штрафных санкций.
Кроме этого, проведено 2 фактические проверки налогоплательщиков по вопросам соблюдения работодателем налогового законодательства и законодательства о заключении трудового договора, оформления трудовых отношений с работниками (наемными лицами), по результатам которых выявлено 3 наемных работника, с которыми не оформлены трудовые отношения (информация передана в управление Гоструда в Сумской области и Главное управление национальной полиции в Сумской области).
В первоочередную отработку работники фискальной службы взяли субъекты хозяйствования, в которых произошло значительное уменьшение наемных работников. Так, у 416 юридических лиц произошло уменьшение работающих на 30%, в т. ч. в 261 юридического лица количество работников уменьшилось более, чем на 50%. Одновременно 78 физических лиц - предпринимателей уменьшили численность работников от 3 человек и более.
Уменьшение количества наемных работников, находящихся в трудовых отношениях с субъектами хозяйствования, свидетельствует о возможном использовании наемного труда без оформления трудовых договоров.
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