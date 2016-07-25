На Сумщине будут судить сотрудника исполнительной службы за вымогательство На Сумщине начальник одного из отделов государственной исполнительной службы пойдет под суд за вымогательство.

Прокуратурой Сумской области направлено в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделов государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Сумской области, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с вымогательством).

Установлено, что задержанный выдвинул гражданину Л. требование передать 50 000 гривен за разрешительные документы на получение транспортного средства «Mitsubishi Outlander».

Для сокрытия преступной деятельности начальник отдела государственной исполнительной службы привлек в качестве пособника водителя этого ведомства.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий задокументирован факт передачи денежных средств заявителем для водителя, и в дальнейшем часть этих средств изъята у водителя, а часть - в автомобиле чиновника. Водитель будет отвечать по ч. 5 ст.27 / ч. 3 ст. 368.

Справка: уголовное преступление, инкриминируемое обвиняемому, является тяжким преступлением, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет и с конфискацией имущества.