На Сумщине депутат отказался от брата, но это ему не помогло в суде Хотя в суде брат и отказался от брата, прокуратура довела их родственные связи, одному из них придется заплатить 6800 грн.

Апелляционным судом Сумской области оставлено без изменений постановление Ахтырского горрайонного суда о привлечении к административной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, депутата Ахтырского городского совета - председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства, регулирования земельных отношений и охраны окружающей среды за нарушение требований по предотвращению и урегулирования конфликта интересов.

Как сообщила прокурор отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Людмила Кулинич, депутат городского совета сначала на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительства, регулирования земельных отношений и охраны окружающей среды, а затем и во время заседания очередной сессии Ахтырского городского совета принял участие в рассмотрении вопроса и голосовании о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства земельного участка под строительство индивидуальных гаражей своему родному брату.

Во время судебных заседаний депутат категорически отрицал родственные отношения со своим братом, утверждал, что они не общаются, однако прокуратурой документально доказано, что они являются близкими лицами в разрезе антикоррупционного законодательства.

Прокуратурой также готовится иск в рамках представительства об отмене решения о выделении земельного участка, сообщает пресс-служба прокуратуры области.