В Сумских школах откажутся от русского языка Сумские депутаты сегодня, 29 марта, проголосовали за проект решения «Про викладання державною мовою базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах м. Суми».

Согласно решения, теперь базовые дисциплины будут преподаваться исключительно на государственном языке. За это после продолжительной дискуссии с участием проголосовали 26 депутатов.