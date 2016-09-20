В Сумских школах откажутся от русского языка

Согласно решения, теперь базовые дисциплины будут преподаваться исключительно на государственном языке. За это после продолжительной дискуссии с участием проголосовали 26 депутатов.
Какими будут современные школы в Сумской области, показал замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе....
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Результаты ВНО по трем предметам будут засчитываться как государственная итоговая аттестация....
Для того, чтобы учебный процесс не прерывался и школьники продолжали получать знания, шосткинские учителя и ТРК «Акцент» подготовили серию телеуроков...
Сумская местная прокуратура подозревает бывшего начальника отдела образования Сумской райгосадминистрации в служебной халатности....