Сумское НПО изготовило водокольцевые компрессоры для узбекской компании «Хоразм Шакар» ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» завершило работу над заказом компании «Хоразм Шакар» (г. Ташкент, Узбекистан), которым предусмотрен выпуск водокольцевых компрессоров типа ВК-50Н. В ближайшие дни готовая продукция отправится на место своей дальнейшей эксплуатации.

Согласно условиям контракта, сумские машиностроители создали две единицы оборудования производительностью 50 м3/мин. Его ключевое назначение – сжатие агрессивных газов, нерастворимых в воде. Водокольцевые компрессоры изготовлены из нержавеющей стали. Вес каждого из них достигает 2 тонн.

Техника необходима компании «Хоразм Шакар», являющейся крупнейшим производителем сахара в Узбекистане, в связи с проведением плановой модернизации собственных мощностей.

«Продукция торговой марки СНПО знакома узбекским сахароварам. В частности, на «Хоразм Шакар» применяют наши водокольцевые компрессоры модификации ВК-50М1. Кроме того, в начале марта текущего года данному заказчику был отгружен вакуумный водокольцевой насос типа ВВН-50/0,2Н, созданный сумскими машиностроителями», – отмечает ведущий менеджер управления по продажам Олег Семесенко.

ПАО «Сумское НПО» специализируется на производстве газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций разного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности, а также атомных электростанций.

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