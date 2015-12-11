В Сумах перетасовали исполком Сегодня, 29 марта, в Сумском горсовете проголосовали за изменения в составе исполкома.

Из его состава вывели Владимира Токаря, который написал заявление в связи с избранием его главой Сумского облсовета, а ввели нового заммэра Ольгу Волошину. Также прозвучало предложение вывести из состава исполкома Виктора Волонтырца, экс-заммэра Сум, который вышел на пенсию почти полгода назад, но продолжает фактически руководить на правах советника мэра. Однако мэр Сум не принял такое предложение.

В итоге за изменения в исполкоме проголосовали 24 депутата.