В Сумах перетасовали исполком

Из его состава вывели Владимира Токаря, который написал заявление в связи с избранием его главой Сумского облсовета, а ввели нового заммэра Ольгу Волошину. Также прозвучало предложение вывести из состава исполкома Виктора Волонтырца, экс-заммэра Сум, который вышел на пенсию почти полгода назад, но продолжает фактически руководить на правах советника мэра. Однако мэр Сум не принял такое предложение.
В итоге за изменения в исполкоме проголосовали 24 депутата.
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