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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5495

В Сумах перетасовали исполком

Сегодня, 29 марта, в Сумском горсовете проголосовали за изменения в составе исполкома.

Из его состава вывели Владимира Токаря, который написал заявление в связи с избранием его главой Сумского облсовета, а ввели нового заммэра Ольгу Волошину. Также прозвучало предложение вывести из состава исполкома Виктора Волонтырца, экс-заммэра Сум, который вышел на пенсию почти полгода назад, но продолжает фактически руководить на правах советника мэра. Однако мэр Сум не принял такое предложение.

В итоге за изменения в исполкоме проголосовали 24 депутата.

Политика Исполком

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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