На Сумщине возникло около 30 пожаров, связанных со сжиганием сухостоя Холода принесли с собой не только низкую температуру, но и сильный ветер. Несмотря на то, что возрос риск возгораний в экосистемах, люди продолжают сжигать остатки сухой растительности и мусора на приусадебных участках и у своих домов. А это, в свою очередь, приводит к масштабным пожарам, которые вредят не только окружающей среде, но и имуществу граждан.

На протяжении прошедших суток пламя охватывало остатки сухой растительности и мусора в Шосткинском, Глуховском, Бурынском, Сумском, Белопольском, Недригайловском, Ахтырском, Путивльском районах, городах Ахтырка, Шостка, Конотоп, Путивль, Сумы, Белополье, пгт Краснополье. Такие возгорания привели и к материальным убыткам. В частности, в г. Шостка местный житель сжигал мусор на собственном приусадебном участке, в результате чего огонь перекинулся на металлический навес и кровлю рядом расположенного гаража. А в с. Загорское (г. Сумы) из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица загорелись остатки сухой растительности, что привело к возгоранию хозяйственной постройки. В с. Гай Мошенка Ахтырского района в результате возгорания остатков сухой растительности и мусора пламя перекинулось на копну сена и деревянный забор.

Возгорание в экосистемах часто происходят неподалеку жилых домов и наносят им значительный урон. Так, 29 марта два таких пожара произошли в селах Горки и Старые Гончары Путивльского района. Из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица загорелись остатки сухой растительности. Огонь с них перекинулся на один действующий жилой дом и два не эксплуатирующихся.

Все 29 пожаров, которые в течение суток возникли в экосистемах области, были ликвидированы силами подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и сельских местных пожарных команд.

В связи с резким увеличением количества возгораний сухостоя, и с целью предупреждения возникновения трагических последствий спасатели призывают жителей Сумщины строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. В первую очередь, не выжигайте стерню на полях, сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а не разбросайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не играли с огнем.

При обнаружении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности попробуйте потушить возгорание самостоятельно. Если огонь довольно значительный, немедленно вызывайте службу спасения по телефону 101, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.