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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19138

На Сумщине полиция задержала воров раньше, чем владелец квартиры обнаружил кражу

Работники полиции установили личности трех мужчин, которые подозреваются в совершении квартирной кражи в Тростянце.

В дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступила информация от коллег из ГУНП области о задержании трех мужчин, неоднократно судимых за квартирные кражи. В ходе осмотра автомобиля задержанных сыщики нашли и изъяли фотоаппарат, электронную рамку для просмотра фотографий и разнообразные принадлежности для открывания замков и дверей.

Через час после получения этой информации в дежурную часть подразделения поступило сообщение от местного жителя о совершении из его жилья кражи. Как рассказал заявитель, неизвестные злоумышленники, проникнув в квартиру, украли золотые изделия, меховую шубу, фотоаппарат и электронную рамку для просмотра фотографий.

Сравнив перечень похищенного у мужчины с перечнем изъятого у задержанных, полицейские пришли к выводу о причастности последних к этой краже. Поэтому подозреваемых доставили в Тростянецкое отделение полиции для проведения дальнейшей проверки, в результате которой, несмотря на все возражения задержанных, подозрения розыскников полностью подтвердились. Поэтому пока в отношении одного из мужчин открытое уголовное производство по ст. 185 ч. 3 УК Украины, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Что касается двух других подозреваемых, то они проверяются на причастность к этой и аналогичных краж, совершенных на территории области и Украины, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Кража

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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