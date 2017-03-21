На Сумщине полиция задержала воров раньше, чем владелец квартиры обнаружил кражу Работники полиции установили личности трех мужчин, которые подозреваются в совершении квартирной кражи в Тростянце.

В дежурную часть Тростянецкого отделения полиции поступила информация от коллег из ГУНП области о задержании трех мужчин, неоднократно судимых за квартирные кражи. В ходе осмотра автомобиля задержанных сыщики нашли и изъяли фотоаппарат, электронную рамку для просмотра фотографий и разнообразные принадлежности для открывания замков и дверей.

Через час после получения этой информации в дежурную часть подразделения поступило сообщение от местного жителя о совершении из его жилья кражи. Как рассказал заявитель, неизвестные злоумышленники, проникнув в квартиру, украли золотые изделия, меховую шубу, фотоаппарат и электронную рамку для просмотра фотографий.

Сравнив перечень похищенного у мужчины с перечнем изъятого у задержанных, полицейские пришли к выводу о причастности последних к этой краже. Поэтому подозреваемых доставили в Тростянецкое отделение полиции для проведения дальнейшей проверки, в результате которой, несмотря на все возражения задержанных, подозрения розыскников полностью подтвердились. Поэтому пока в отношении одного из мужчин открытое уголовное производство по ст. 185 ч. 3 УК Украины, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Что касается двух других подозреваемых, то они проверяются на причастность к этой и аналогичных краж, совершенных на территории области и Украины, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.