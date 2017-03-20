Житель Сумского района украл велосипед и мотоцикл у односельчан Работники полиции в ходе уголовного производства, открытого по факту кражи велосипеда 19-летним жителем района, установили причастность последнего к незаконному завладению транспортным средством.

19-летний житель Великой Чернеччины, имея большую потребность в деньгах, решил получить их за чужой счет. Неработающий молодой человек, улучив подходящий момент, когда семьи односельчан не было дома, проник к ним во двор и с помощью металлического прута сорвал навесной замок на двери сарая. Выведя из подсобного помещения дорогой спортивный велосипед, он, не таясь, отправился кататься на нем селом. Однако впоследствии, поняв, что слишком примечательная вещь будет быстро найдена, а к нему возникнут соответствующие вопросы, юноша сбыл транспорт за сравнительно небольшую сумму.

Через некоторое время парень «положил глаз» на мотоцикл знакомого. Попросив технику для тест-драйва, он в дороге не справился с управлением и упал вместе с мотоциклом. Двухколесник оказался поврежденным. В качестве компенсации юноша предложил другу отремонтировать мотоцикл за свой счет. Однако возвращать после ремонта транспортное средство не стал, а сбыл его в соседнее село за сумму, в восемь раз меньше рыночной.

«Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении кражи, квалифицирующим признаком которого является проникновение в жилище, и незаконное завладение транспортным средством, - говорит начальник Сумского районного отдела полиции Виталий Дейниченко. - Согласно выводам судебно-товароведческой экспертизы потерпевшим причиненный материальный ущерб на общую сумму более 20 000 гривен».

За совершенное любителю чужого транспорта грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.