На Сумщине нашли скелет пропавшей год назад старушки

В Шосткинский отдел полиции от участкового офицера поступило сообщение о том, что возле одного из сел района найден скелетированный женский труп.
Следственно-оперативная группа, которая выехала на место, установила личность погибшей - ею оказалась местная жительница в возрасте 90 лет, которая с мая прошлого года значилась в розыске как без вести пропавшая.
«Дочь пропавшей все это время не теряла надежды найти мать, и поэтому, наряду с правоохранителями, вела еще и самостоятельные поиски, - комментирует событие вр.и.о.начальника Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач. - Во время очередного осмотра местности пожилая женщина наткнулась вблизи болота за селом на уже скелетированное тело, и по остаткам одежды и некоторым другим признакам узнала мать, о чем немедленно сообщила участковому».
Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по факту исчезновения пенсионерки по признакам статьи 115 УК Украины (умышленное убийство), продолжаются проверки, тело для установления причины смерти направлено на экспертное исследование, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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