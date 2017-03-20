Семь краж раскрыла полиция Сумщины за минувшие сутки

Четырех воров обнаружили правоохранители в Конотопе. Первым они разоблачили 31-летнего конотопчанина, который украл велосипед, опрометчиво оставленный пенсионером у собственного двора. Еще два земляка украли из арендуемого ими домовладения велосипед, газовую плиту, газовый баллон, плиту и дверцы с печки и духовки, две металлические бочки и несколько металлических столбиков. В третьем случае правоохранители задержали 19-летнего юношу, который присвоил цифровой фотоаппарат и полтысячи наличных из одного из домовладений города.
Еще одного 29-летнего «собирателя металла» уличили на Краснопольщине. Мужчина выкопал металлическое ограждение с территории частного домохозяйства и сбыл его как металлолом.
В Сумах работники полиции задержали 40-летнего местного жителя, который находясь в одном из ювелирных магазинов города украл с витрины пару золотых сережек, чем нанес ущерб магазина на сумму более 2,5 тысячи гривен.
А в Шостке сыщики установили личность злоумышленника, который похитил из квартиры 90-летней женщины ее телевизор. Им оказался ее 30-летний внук, который, имея ключи от дома, украл телевизор у родной бабушки.
На краже 41 листа шифера из сарая одного из агропредприятий Лебединского района «погорел» 53-летний местный селянин.
По всем фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 1 и ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам, согласно санкций статьи может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
Работники полиции в ходе уголовного производства, открытого по факту кражи велосипеда 19-летним жителем района, установили причастность последнего к незаконному завладению...
Работники полиции установили личности трех мужчин, которые подозреваются в совершении квартирной кражи в Тростянце....
Сумские патрульные задержали 2 мужчин, предположительно причастных к краже....
Когда 60-летняя пенсионерка не нашла на привычном месте свои сбережения, она не нашла ничего лучшего, как сообщить в полицию о...
Местные правоохранители начали уголовное производство в отношении 34-летнего жителя райцентра, пытавшегося похитить из магазина дорогие изделия из шоколада....