Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:29146

Семь краж раскрыла полиция Сумщины за минувшие сутки

Злоумышленники, которые совершали кражи, сейчас уже дают объяснения следователям.

Четырех воров обнаружили правоохранители в Конотопе. Первым они разоблачили 31-летнего конотопчанина, который украл велосипед, опрометчиво оставленный пенсионером у собственного двора. Еще два земляка украли из арендуемого ими домовладения велосипед, газовую плиту, газовый баллон, плиту и дверцы с печки и духовки, две металлические бочки и несколько металлических столбиков. В третьем случае правоохранители задержали 19-летнего юношу, который присвоил цифровой фотоаппарат и полтысячи наличных из одного из домовладений города.

Еще одного 29-летнего «собирателя металла» уличили на Краснопольщине. Мужчина выкопал металлическое ограждение с территории частного домохозяйства и сбыл его как металлолом.

В Сумах работники полиции задержали 40-летнего местного жителя, который находясь в одном из ювелирных магазинов города украл с витрины пару золотых сережек, чем нанес ущерб магазина на сумму более 2,5 тысячи гривен.

А в Шостке сыщики установили личность злоумышленника, который похитил из квартиры 90-летней женщины ее телевизор. Им оказался ее 30-летний внук, который, имея ключи от дома, украл телевизор у родной бабушки.

На краже 41 листа шифера из сарая одного из агропредприятий Лебединского района «погорел» 53-летний местный селянин.

По всем фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 1 и ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам, согласно санкций статьи может грозить наказание в виде штрафов, исправительных работ на срок до двух лет, или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Кража

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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