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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06163

За счет доверчивых сумчан мошенники обогатились почти на 6 тысяч

За счет жителя Белополья аферист обогатился, разместив фиктивный лот на одном из сайтов объявлений в интернете, глуховчанка же пополнила карманы так называемого банковского работника.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 39-летний житель Белополья. Мужчина рассказал, что, пытаясь приобрести велосипед, решил воспользоваться объявлениями в Интернете. А когда наткнулся на интересное предложение, связался с продавцом по имени Дмитрий и договорился о способе оплаты. Вот только, перечислив мужчине деньги в сумме 1785 гривен, тот удалил объявление и вообще перестал выходить на связь.

Другой жертвой злоумышленников стала 61-летняя жительница Глухова. Женщина поверила телефонному собеседнику, который назвался банкиром, и под предлогом оформления кредита, потеряла собственные 3856 гривен. Незнакомец выспросил всю секретную информацию, которую ни в коем случае нельзя разглашать, после чего ей пришло смс-сообщение о снятии всех денег со счета.

По всем фактам в полиции уже открыты уголовные производства по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители продолжают обращаться к гражданам с просьбой быть бдительными и внимательными во время разговоров по телефону с незнакомцами. Не доверять им, кем бы они ни назвались. И не перечислять деньги при попытке приобретения товара по Интернету. За покупку лучше платить после получения посылки. А если уж случилось так, что вас обманули, не медлите и сразу с помощью обращайтесь к сотрудникам полиции, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Мошенничество

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