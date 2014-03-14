В Сумах демонтировали шесть МАФов 10 и 24 марта в Сумах освободили шесть земельных участков от незаконно установленных временных сооружений.

Демонтаж провела комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории города Сумы.

10 марта были освобождены четыре земельных участка, через две недели - еще два.

Сейчас демонтированные временные сооружения хранятся на территории КП «Сумыжилкомсервис» по адресу: ул. Промышленная, 2.

В соответствии с пунктом 2.11 решение Сумского городского совета от 25 июля 2012 № 1668-МГ (с изменениями) демонтированы ВС возвращаются владельцу после предоставления соответствующих документов, удостоверяющих право собственности и после оплаты им в городской бюджет работ по отсоединению от инженерных сетей, работ по демонтажу, оплаты за перевозку, разгрузку и хранение ВС, согласно расчетам, предоставленным субъектами хозяйствования, которые были задействованы в демонтаже.