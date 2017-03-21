Встреча со старым «знакомым» закончилась для сумчанина пропажей денег

В торговом центре на улице Интернационалистов, к 40-летнему посетителю подошли несколько неизвестных, один из которых обнял мужчину и сообщил, что давно его не видел. Через минуту неизвестный извинился и сообщил, что ошибся. Когда гражданин подошел к кассе, то обнаружил в кармане куртки отсутствие 1500 гривен. После этого он понял, что встреча была не случайной.
Самостоятельные поиски возможных воров не принесли успеха, поэтому пострадавший вызвал патруль. Получив приметы мужчин, патрульные начали обследовать прилегающую территорию. В одной из дворовых территорий на указанной улице стражи порядка заметили мужчин, которые отвечали ориентированию. Пострадавший также узнал своих недавних «знакомых».
Граждане же путались в показаниях, однако не отрицали, что были в указанном торговом центре и видели потерпевшего. Патрульные доставили граждан в Сумское отделение полиции.
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