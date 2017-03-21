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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49260

Встреча со старым «знакомым» закончилась для сумчанина пропажей денег

Сумские патрульные задержали 2 мужчин, предположительно причастных к краже.

В торговом центре на улице Интернационалистов, к 40-летнему посетителю подошли несколько неизвестных, один из которых обнял мужчину и сообщил, что давно его не видел. Через минуту неизвестный извинился и сообщил, что ошибся. Когда гражданин подошел к кассе, то обнаружил в кармане куртки отсутствие 1500 гривен. После этого он понял, что встреча была не случайной.

Самостоятельные поиски возможных воров не принесли успеха, поэтому пострадавший вызвал патруль. Получив приметы мужчин, патрульные начали обследовать прилегающую территорию. В одной из дворовых территорий на указанной улице стражи порядка заметили мужчин, которые отвечали ориентированию. Пострадавший также узнал своих недавних «знакомых».

Граждане же путались в показаниях, однако не отрицали, что были в указанном торговом центре и видели потерпевшего. Патрульные доставили граждан в Сумское отделение полиции.

Право Кража

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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