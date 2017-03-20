В Сумах поймали телефонного вора

Патрулируя улицу, стражи порядка заметили подозрительного мужчину, который, заметив полицейских, резко изменил направление движения. Общаясь с патрульными,24-летний сумчанин нервничал.
Совершив поверхностную проверку,полицейские обнаружили у него два мобильных телефона марки Meizu и Huawei. По имеющимся базам стражи порядка установили, что оба телефона находятся в розыске, как похищенные в Одессе и Сумах, соответственно.
Гражданин сообщил, что приобрел указанные телефоны через интернет, хотя по базам полиции это был не первый случай, когда у него человека изымали телефоны, которые находились в розыске.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.