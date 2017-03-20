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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:01155

В Сумах поймали телефонного вора

Во время поверхностной проверки сумчанина сумские патрульные обнаружили два мобильных телефона, которые находятся в розыске в Сумах и Одессе.

Патрулируя улицу, стражи порядка заметили подозрительного мужчину, который, заметив полицейских, резко изменил направление движения. Общаясь с патрульными,24-летний сумчанин нервничал.

Совершив поверхностную проверку,полицейские обнаружили у него два мобильных телефона марки Meizu и Huawei. По имеющимся базам стражи порядка установили, что оба телефона находятся в розыске, как похищенные в Одессе и Сумах, соответственно.

Гражданин сообщил, что приобрел указанные телефоны через интернет, хотя по базам полиции это был не первый случай, когда у него человека изымали телефоны, которые находились в розыске.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

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