Сумским чиновникам продлили срок подачи электронной декларации Срок подачи ежегодной электронной декларации продлен до 1 мая 2017 года для лиц, подающих такую декларацию впервые.

Предоставление ежегодной электронной декларации в соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции» продлено до 1 мая 2017 года для лиц, которые в соответствии с настоящим законом подают такую декларацию впервые.

Указанные изменения внесены в этот закон пунктом 6 раздела II Заключительных положений Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц» от 23 марта 2017 года № 1975-VIII, который опубликован в газете «Голос Украины» от 29.03.2017 года № 57 и вступает в силу с 30.03.2017 года.