На Сумщине против перевода налогов «Ахтырканефтегаза» в Киев Областная власть категорически против переноса в Киев налогоплательщика НГДУ «Ахтырканефтегаз».

Об этом во время заседания «круглого стола» на тему: «Инициатива прозрачности добывающих отраслей - путь к эффективному управлению ресурсами» отметил руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, сегодня крайне важно, чтобы предприятие НГДУ «Ахтырканефтегаз» не было перерегистрировано в Киеве. Ведь средства от деятельности предприятия, работающего на территории области, должны оставаться на территории Сумщины. Поэтому облгосадминистрация и областной совет совместно будут искать пути решения этого вопроса.

Как сообщили участники «круглого стола», нефтедобывающая отрасль, начиная с 60-х годов прошлого века, играет важную роль в социально-экономической жизни области. Ни для кого не секрет, что более 40% украинской нефти добывается именно в Сумской области. Поэтому вопросы, связанные с прозрачностью в данной области, являются для Сумщины чрезвычайно актуальными.

Для громады сейчас очень важно, чтобы информация, сколько налогов государство получило за добычу полезных ископаемых, включая специальные и административные платежи (плата за лицензии, специальные разрешения и налоги) была публичной. И заинтересованы в этом процессе абсолютно все: и нефтедобывающие компании, и государственная власть, и органы местного самоуправления и население, и международные организации.

Кроме того, Дмитрий Живицкий обратил внимание на то, что НГДУ «Ахтырканефтегаз» должно нести социальную ответственность за работу предприятия на территории Сумщины.

«Предприятие добывает на территории Сумской области полезные ископаемые, загрязняет окружающую среду, перевозит нефтепродукты крупногабаритными грузовиками и техникой, разрушают и уничтожают наши дороги, а социальное соглашение с областью заключать не желает. Кроме того, годами не платит рентной платы за добычу нефти. Все это существенно сказывается на экономике нашей области. Так не должно быть. Мы готовы к диалогу, к сотрудничеству, которая была выгодна как предприятию, так и жителям нашей области», - отметил чиновник.