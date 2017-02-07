Прокуратура не требует взятку у мэра Кролевца Прокуратура Сумской области распространила информацию «Прокуратура с целью защиты интересов государства имеет законные основания истребовать у органов местного самоуправления определенную документацию».

В ней говорится, что в одном из средств массовой информации появилось сообщение с красноречивым названием «Прокуроры требуют взятки у мэра Кролевца?» Издание со ссылкой на народного депутата Украины отмечает, что Шосткинской местной прокуратурой в адрес Кролевецкого городского головы регулярно направляются письма с требованиями предоставить копии решений местного совета и разного рода информацию «с целью выяснения состояния законности». А это, по мнению Виталия Куприя, «противоречит ст. 131-1 Конституции Украины, а потому эти действия имеют признаки вымогательства взятки».

Прокуратура сообщает, согласно статье 1 Закона Украины «О предотвращении коррупции» органы прокуратуры относятся к специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции. Поэтому проводится постоянный мониторинг принятых органами местного самоуправления решений и изучается их соответствие требованиям антикоррупционного законодательства. Часть организационно-распорядительных документов размещена на ведомственных сайтах, а часть, в связи с отсутствием их в свободном доступе, прокуроры испрашивают для изучения.

Кроме того, согласно статье 131-1 Конституции Украины на органы прокуратуры возложена функция представительства интересов государства. Прокурор осуществляет представительство в суде в случае нарушения или угрозы нарушения интересов государства, если защита этих интересов не осуществляет или ненадлежащим образом осуществляет орган государственной власти, орган местного самоуправления или иной уполномоченный субъект властных полномочий (ст. 23 Закона Украины «О прокуратуре»).

Так, по результатам мониторинга и полученных копий решений местного совета в течение 2017 года по Кролевецкому района в интересах государства в суд предъявлено 3 иска о нарушениях закона при проведении тендерных закупок на общую сумму 1,1 млн грн, которые удовлетворены в полном объеме. Кроме того, в течение прошлого года в пользу Кролевецкого городского совета, только благодаря принятыми местной прокуратурой мерами представительской деятельности, с должников взыскано 155 тыс. грн задолженности за аренду коммунального имущества.

С учетом изложенного, органы прокуратуры Сумской области действуют исключительно в пределах предоставленных полномочий с целью проверки соблюдения антикоррупционного законодательства и установления наличия оснований для представительства интересов государства в суде.

В то же время странной является позиция мэра Кролевца, если ему действительно «нечего скрывать, и деятельность мэрии - вполне законная», то почему требование предоставить в прокуратуру копии соответствующих решений вызывают у него беспокойство? – спрашивают в прокуратуре области.