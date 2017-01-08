Сумчанина, погибшего в АТО, похоронят завтра

В 12.00 состоится панихида в Свято-Воскресенском кафедральном соборе (ул. Воскресенская, 19). После этого траурная процессия двинется к Аллее Славы, где и будет похоронен доброволец.
Нарижный Максим родился 28 декабря 1995 года. После окончания школы № 22 учился в СумГПУ им. А.С. Макаренко.
В 2015 году подписал контракт с ВСУ и продолжил учиться на заочной форме обучения.
Погиб 27 марта в районе с. Новолуганское Бахмачского района Донецкой области, возвращаясь с боевого задания.
5 марта в селе Дорошовка Ямпольского района похоронили Сергея Клочкова, командира отделения зенитно-ракетного взвода, который трагически погиб в зоне проведения...
В среду, 1 марта, состоится прощание с сумчанином, участником АТО Артуром Абрамитовым....
19 февраля несколько сотен человек съехались в село Воронино на Белопольщине, чтобы попрощаться с 42-летним местным жителем, участником антитеррористической операции...
В селе Ястребиное Сумского района в последний путь провели 53-летнего младшего сержанта Николая Охрименко, который погиб во время выполнения боевого...
В городе Лозовая Харьковской области 6 января похоронили уроженца Сум Сергея Петрищева....