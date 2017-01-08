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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:42938

Сумчанина, погибшего в АТО, похоронят завтра

В четверг, 30 марта, в Сумах состоится прощание с Максимом Нарижным, который погиб, выполняя боевую задачу на Востоке Украины.

В 12.00 состоится панихида в Свято-Воскресенском кафедральном соборе (ул. Воскресенская, 19). После этого траурная процессия двинется к Аллее Славы, где и будет похоронен доброволец.

Нарижный Максим родился 28 декабря 1995 года. После окончания школы № 22 учился в СумГПУ им. А.С. Макаренко.

В 2015 году подписал контракт с ВСУ и продолжил учиться на заочной форме обучения.

Погиб 27 марта в районе с. Новолуганское Бахмачского района Донецкой области, возвращаясь с боевого задания.

Общество Похороны АТО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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