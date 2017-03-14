В Сумах разыграли кубок Шиндера 26-28 марта в ФЦ «Барса» проходил турнир по футболу среди юношей 2006 г.р. на призы Антона Шиндера.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Сум, Ахтырки и Харькова. По итогам кругового турнира первое место завоевала команда «ХТЗ» из Харькова, которая набрала столько же очков, как и сумская «Барса-1», но выиграла за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Бронзу завоевали ахтырчане ихз «Нефтяника».