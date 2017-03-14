В Сумах разыграли кубок Шиндера

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Сум, Ахтырки и Харькова. По итогам кругового турнира первое место завоевала команда «ХТЗ» из Харькова, которая набрала столько же очков, как и сумская «Барса-1», но выиграла за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.
Бронзу завоевали ахтырчане ихз «Нефтяника».
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