В Сумах намерены таки переселить психов в областную больницу Сегодня, 29 марта, состоялось выездное совещание на базе коммунального учреждения областного совета «Сумская областная клиническая больница».

В совещании приняли депутаты областного совета, представители структурных подразделений облгосадминистрации и общественности. Тема, которую поднимали на выездном заседании - вопрос дальнейшего пребывания Сумского областного психоневрологического диспансера им. А.В. Спивака в случае его перевода в помещения Сумской областной клинической больницы.

Главный врач областной больницы Владимир Горох провел присутствующих в помещения, в которых планируется переселение душевнобольных. «Условия вполне приемлемые», - подтвердила главный врач Сумского областного психоневрологического диспансера Марина Серокурова. Представители общественности также подчеркнули, что для больных здесь действительно будет неплохо. Тем более, учитывая удобное транспортное сообщение и расположение.

Заместитель главы Сумского областного совета Татьяна Головко отметила, что для депутатов важно мнение каждого. И если все стороны удовлетворит выбранное решение, депутатский корпус готов работать дальше в направлении улучшения качества медицинского обслуживания людей.

После того, как рабочая группа предоставит свои выводы, этот вопрос окончательно будет обсужден на заседании профильной депутатской комиссии. А окончательное решение - за избранниками, которые должны определиться на сессии областного совета.