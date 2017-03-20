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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22107

Глуховский журналист получил награду от АСЖУ

28 марта в Киеве, в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Итоги спортивного года».

Это событие уже давно стало традиционным для спортивной общественности и проводится Ассоциацией спортивных журналистов Украины (АСЖУ) уже в 17-й год подряд.

Поздравили лучших представителей отрасли и вручили награды победителям, Герой Украины, президент Национального олимпийского комитета, олимпийский чемпион, 6-ти кратный чемпион мира, 35-ти кратный рекордсмен мира по прыжкам с шестом Сергей Бубка, легендарный футболист, игрок киевского «Динамо» и сборной СССР Иван Яремчук, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, президент АСЖУ Михаил Волобуев, проректор НУФВСУ Ольга Борисова.

Конкурсная комиссия АСЖУ определила глуховчанина Николая Колтакова победителем конкурса в индивидуальной номинации «За верность спортивной журналистике».

«Очень приятно, что мою многолетнюю работу по популяризации украинского спорта, репортерский труд на всеукраинских и международных соревнованиях по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, бодибилдингу, стронгмэну, соревнованиях спорта инвалидов оценила конкурсная комиссия АСЖУ и отметила наградой», - прокомментировал награду Н.Колтаков.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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