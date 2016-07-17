Под Сумами поймали сборщиков черемши

28 марта во время проведения природоохранных мероприятий государственного надзора (контроля) по сохранению раннецветущих объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области в с. Малиновка Сумского района обнаружено четырех граждан, которые осуществляли сбор черемши (лука медвежьего) и подснежников.
Своими действиями данные граждане нанесли государству ущерб на общую сумму 1240 грн. На правонарушителей составлены административные протоколы, которые будут направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.
Госэкоинспекция в Сумской области призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к операции «Первоцвет» ради сохранения первоцветов: не срывайте и не покупайте их.
О фактах незаконного сбора и продажи первоцветов просят сообщать в Госэкоинспекцию (0542-77-10-12) и правоохранительные органы (102).
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