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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:52211

Под Сумами поймали сборщиков черемши

Госэкоинспекция в Сумской области проводит мероприятия в рамках операции «Первоцвет-2017» с привлечением работников Национальной полиции, лесной охраны, представителей органов местной исполнительной власти.

28 марта во время проведения природоохранных мероприятий государственного надзора (контроля) по сохранению раннецветущих объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Украины, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области в с. Малиновка Сумского района обнаружено четырех граждан, которые осуществляли сбор черемши (лука медвежьего) и подснежников.

Своими действиями данные граждане нанесли государству ущерб на общую сумму 1240 грн. На правонарушителей составлены административные протоколы, которые будут направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.

Госэкоинспекция в Сумской области призывает всех неравнодушных граждан присоединиться к операции «Первоцвет» ради сохранения первоцветов: не срывайте и не покупайте их.

О фактах незаконного сбора и продажи первоцветов просят сообщать в Госэкоинспекцию (0542-77-10-12) и правоохранительные органы (102).

Право Госэкоинспекция Черемша

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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