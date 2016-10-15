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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:15200

У Сумах пройде фестиваль історичного кіно

8 квітня у Сумах пройде Фестиваль історичного кіно.

Цей фестиваль проходить вже четвертий рік поспіль у Київській фортеці (м. Київ). Але цього року завітав і до Сум. 8 квітня сумчанам покажуть кращі українські історичні фільми із попередніх фестивалів.

Захід відбудеться у освітньому просторі «POINT #eduspace» (вул. Харківська, 3/2).

Ціна квитка: 20 грн за блок (2 години) або 50 грн за весь фестиваль.

Чай та печиво – безкоштовно!

«Приходь в історичному вбранні - і заходь на Фестиваль історичного кіно безкоштовно», - пишуть організатори.

Програма фестивалю

1-й блок. 12.00-13.50

«Українська революція». 2 серії. Фільм кінорежисера Івана Канівця, постійного Голови журі фестивалю. 50 хв

«Легіон. хроніка української галицької армії». Режисер: Тарас Химич. Автор сценарію: Олександр Пагіря. Гран-прі ІІІ Міжнародного фестивалю історичного кіно в 2016 р. 50 хв.

2-й блок. 14.00-16.20

«Степан Бандера. Между красным и черным». Фільм кінорежисера Ігоря Піддубного. Кращий історичний фільм ІІ Міжнародного фестивалю історичого кіно в 2015 р. 2 год. 16 хв.

3-й блок. 16.40-19.00

«Крым. Курорт строгого режима». Фільм Ігоря Піддубного. Кращий історичний фільм ІІІ Міжнародного фестивалю історичного кіно в 2016 р. 1 год.58 хв.

«Перемоги України. Крути». Студія WildFoxFilm. Кращий короткометражний документальний фільм ІІІ Міжнародного фестивалю історичного кіно в 2016 р. 5,5 хв.

«Перемоги України. Український бліц-криг. Звільнення Криму». Студія WildFoxFilm. 5,5. хв.

«Лист до Тарновського». Фільм Славіка Бігуна, Україна, Естонія, 2016. Краща операторська робота ІІІ Міжнародного фестивалю історичного кіно в 2016 р. 13 хв.

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