У Сумах пройде фестиваль історичного кіно

Цей фестиваль проходить вже четвертий рік поспіль у Київській фортеці (м. Київ). Але цього року завітав і до Сум. 8 квітня сумчанам покажуть кращі українські історичні фільми із попередніх фестивалів.
Захід відбудеться у освітньому просторі «POINT #eduspace» (вул. Харківська, 3/2).
Ціна квитка: 20 грн за блок (2 години) або 50 грн за весь фестиваль.
Чай та печиво – безкоштовно!
«Приходь в історичному вбранні - і заходь на Фестиваль історичного кіно безкоштовно», - пишуть організатори.
1-й блок. 12.00-13.50
«Українська революція». 2 серії. Фільм кінорежисера Івана Канівця, постійного Голови журі фестивалю. 50 хв
«Легіон. хроніка української галицької армії». Режисер: Тарас Химич. Автор сценарію: Олександр Пагіря. Гран-прі ІІІ Міжнародного фестивалю історичного кіно в 2016 р. 50 хв.
2-й блок. 14.00-16.20
«Степан Бандера. Между красным и черным». Фільм кінорежисера Ігоря Піддубного. Кращий історичний фільм ІІ Міжнародного фестивалю історичого кіно в 2015 р. 2 год. 16 хв.
3-й блок. 16.40-19.00
«Крым. Курорт строгого режима». Фільм Ігоря Піддубного. Кращий історичний фільм ІІІ Міжнародного фестивалю історичного кіно в 2016 р. 1 год.58 хв.
«Перемоги України. Крути». Студія WildFoxFilm. Кращий короткометражний документальний фільм ІІІ Міжнародного фестивалю історичного кіно в 2016 р. 5,5 хв.
«Перемоги України. Український бліц-криг. Звільнення Криму». Студія WildFoxFilm. 5,5. хв.
«Лист до Тарновського». Фільм Славіка Бігуна, Україна, Естонія, 2016. Краща операторська робота ІІІ Міжнародного фестивалю історичного кіно в 2016 р. 13 хв.
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