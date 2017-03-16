В Сумах мотоциклист без прав сбил пешехода на пешеходном переходе

Пострадавшего пешехода с ушибами левого голеностопного сустава и левой голени доставили в больницу.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Как выяснилось, водитель Yamaha вообще не получал водительского удостоверения, поэтому полицейские вынесли ему постановление по ч.2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.
Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого виновника ДТП....
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