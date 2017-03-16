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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23238

В Сумах мотоциклист без прав сбил пешехода на пешеходном переходе

27 марта, около 13 часов, на улице Ильинской, 25-летний водитель мотоцикла Yamaha, по предварительным данным, наехал на 32-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего пешехода с ушибами левого голеностопного сустава и левой голени доставили в больницу.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Как выяснилось, водитель Yamaha вообще не получал водительского удостоверения, поэтому полицейские вынесли ему постановление по ч.2 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КоАП.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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