Сумчанин показал «остановку» на Химике Сумчанин Александр Фесенко поблагодарил мэра Сум за остановку, расположенную на ул. Римского-Корсакова.

«У нас ̶м̶а̶р̶ш̶р̶у̶т̶к̶и̶, тобто автобуси, зупиняються ̶д̶е̶ ̶з̶а̶в̶г̶о̶д̶н̶о̶, тобто тільки на стаціонарних зупинках... Зупинки перед поворотом з вул. Борова на вул. Римського-Корсакова немає (а це найближча зупинка для жителів Басів на Хіммістечку), саме тут на повороті «поклали» тротуарну плитку за замінили бордюри.

А ось ̶н̶о̶в̶а̶ стара зупинка - напроти буд. 34 по вул. Римського-Корсакова. Шматок асфальту 2м кв., бур’яни, багнюка, відсутність тротуару та дорожнього знаку зупинка. А це й сама зупинка ̶1̶0̶0̶ ̶р̶о̶к̶і̶в̶ пошкоджена, аварійний стан і т.д.

Так, Олександр Лисенко піклується про сумчан... Все для нас!» - написав сумчанин в фейсбуке.