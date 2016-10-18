Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32506

Сумчанин показал «остановку» на Химике

Сумчанин Александр Фесенко поблагодарил мэра Сум за остановку, расположенную на ул. Римского-Корсакова.

«У нас ̶м̶а̶р̶ш̶р̶у̶т̶к̶и̶, тобто автобуси, зупиняються ̶д̶е̶ ̶з̶а̶в̶г̶о̶д̶н̶о̶, тобто тільки на стаціонарних зупинках... Зупинки перед поворотом з вул. Борова на вул. Римського-Корсакова немає (а це найближча зупинка для жителів Басів на Хіммістечку), саме тут на повороті «поклали» тротуарну плитку за замінили бордюри.

А ось  ̶н̶о̶в̶а̶ стара зупинка - напроти буд. 34 по вул. Римського-Корсакова. Шматок асфальту 2м кв., бур’яни, багнюка, відсутність тротуару та дорожнього знаку зупинка. А це й сама зупинка  ̶1̶0̶0̶ ̶р̶о̶к̶і̶в̶ пошкоджена, аварійний стан і т.д.

Так, Олександр Лисенко піклується про сумчан... Все для нас!» - написав сумчанин в фейсбуке.

Общество Остановка

По тематике

06.02.2017 09:35

Сумские власти решили искоренить остановку напротив «Лавины» штрафами

На прошлой неделе прошла проверка перевозчиков относительно использования ими несанкционированной остановки напротив ТРЦ «Лавина»....

26.12.2016 10:29

Сумские маршрутки продолжают останавливаться напротив «Лавины»

Несмотря на отсутствие законной остановки напротив ТРЦ «Лавина», водители маршруток продолжают подбирать и высаживать пассажиров в месте февральской трагедии....

19.12.2016 09:30

Все для людей: в Сумах не хотят делать остановку напротив «Лавины»

Городские власти отказались от идеи оборудовать остановку напротив ТРЦ «Лавина»....

07.11.2016 14:06

В Сумах декоммунизируют остановки

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение переименовать остановки общественного транспорта в связи с переименованием улиц, на которых они установлены....

В Сумах обещают снести поврежденную остановку
18.10.2016 13:52

В Сумах обещают снести поврежденную остановку

Сегодня, 18 октября, исполком Сумского горсовета проголосовал за решение о демонтаже незаконно установленной остановки «Авторемзавод» на пр. Курском....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.