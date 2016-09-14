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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:52172

В театре Щепкина ремонтируют малую сцену

Вскоре в театре им. М. Щепкина откроют обновленную малую сцену.

Об этом во время празднования Международного дня театра сообщил первый замглавы Сумкой облгосадминистрации Александр Марченко. На торжественное открытие малой сцены ожидают Министра культуры Украины Евгения Нищука.

Чиновник напомнил, что в этом году областной властью совместно с властями города Сумы подписан меморандум, согласно которому город обязуется привести в порядок площадь вокруг театра. А облгосадминистрация совместно с областным советом, в свою очередь, обеспечит ремонт гримерных, обновление малой сцены.

Первый заместитель главы облсовета Анатолий Ричкаль добавил, что процесс реконструкции в целом реально завершить за 4-5 лет. Таким образом, совместными усилиями область получит современный театр европейского образца.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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