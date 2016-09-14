В театре Щепкина ремонтируют малую сцену

Об этом во время празднования Международного дня театра сообщил первый замглавы Сумкой облгосадминистрации Александр Марченко. На торжественное открытие малой сцены ожидают Министра культуры Украины Евгения Нищука.
Чиновник напомнил, что в этом году областной властью совместно с властями города Сумы подписан меморандум, согласно которому город обязуется привести в порядок площадь вокруг театра. А облгосадминистрация совместно с областным советом, в свою очередь, обеспечит ремонт гримерных, обновление малой сцены.
Первый заместитель главы облсовета Анатолий Ричкаль добавил, что процесс реконструкции в целом реально завершить за 4-5 лет. Таким образом, совместными усилиями область получит современный театр европейского образца.
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