В Краснополье создают современную опорную школу

Сейчас в Краснопольской ООШ I-III степеней учится 642 ученика из пгт Краснополье и окружающих сел, укомплектованы 29 классов. Работает в школе 63 педагогических работника, практически половина из них - учителя высшей категории. Школа мощная и большая. А благодаря сотрудничеству народных депутатов от Сумщины, областной и районной власти через год она действительно превратится в школу нового типа, в которую дети будут ходить с удовольствием.
Как сообщили в отделе образования, молодежи и спорта Краснопольской райгосадминистрации, только в прошлом году для этой школы приобретено оборудование для кабинетов естественно-математического цикла и компьютерное оборудование на сумму 378,3 тысячи гривен, мебель для компьютерного класса за 75 тыс. гривен, изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию системы отопления, утепление фасадов, замену окон.
В этом году для кабинета украинского языка и литературы приобретено интерактивное рабочее место учителя, включающее интерактивный комплекс с маркерной доской, персональный компьютер учителя и программное обеспечение.
Сейчас изготавливается проектно-сметная документация на реконструкцию Краснопольской ООШ I-III степеней и создание из этого заведения школы будущего.
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