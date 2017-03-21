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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1154

В Сумах почтили выдающегося украинского композитора

Ведущие музыковеды Сум, гости из Винницы, Чернигова, Глухова, Лебедина приняли участие во Всеукраинской научно-практической конференции «Леонтович и современность», проходившей на базе Сумской областной универсальной научной библиотеки.

Мероприятие организовано кафедрой хорового дирижирования, вокала и методики музыкального обучения Учебно-научного института культуры и искусств СумГПУ им. А.С. Макаренко. Конференция посвящена 140-летию со дня рождения выдающегося украинского композитора, дирижера, педагога, собирателя украинского фольклора. В своем творчестве художнику удалось соединить украинские народно-песенные традиции с собственным творчеством, тем самым сформировав целый этап в развитии украинской хоровой музыки и подняв ее на мировой уровень.

После пленарной части конференции в холле библиотеки состоялся большой праздничный концерт с участием ведущих хоровых коллективов города исполняли произведения М.Д. Леонтовича.

Участники конференции высоко оценили выставку литературы, посвященной творчеству композитора, на которой были представлены уникальные научные и нотные издания, статьи из периодических изданий, звукозаписи.

Досуг Леонтович
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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