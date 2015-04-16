В Сумах пройдет чемпионат области по бодибилдингу 1 апреля в Сумах пройдет Открытый чемпионат области по бодибилдингу, бикини и менс физик.

Турнир пройдет в в ДК «Маш-сервис» (ул. Горького, 5). Начало в 14:00. Стоимость билетов 30-40 грн.