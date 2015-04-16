Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:47197

В Сумах пройдет чемпионат области по бодибилдингу

1 апреля в Сумах пройдет Открытый чемпионат области по бодибилдингу, бикини и менс физик.

Турнир пройдет в в ДК «Маш-сервис» (ул. Горького, 5). Начало в 14:00. Стоимость билетов 30-40 грн.

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Спорт Бодибилдинг

По тематике

Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины
25.10.2016 08:30

Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины

22-23 октября в Одессе проходил чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу....

Сумчанин выиграл кубок Украины по бодибилдингу
26.04.2016 10:41

Сумчанин выиграл кубок Украины по бодибилдингу

23-24 апреля в Черновцах проходи соревнования на кубок Украины по бодибилдингу....

Сумские бодибилдеры – в призах на чемпионате Украины
24.10.2015 19:25

Сумские бодибилдеры – в призах на чемпионате Украины

В Днепропетровске прошел Чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу....

Сумские бодибилдеры отличились на кубке Украины
29.04.2015 17:09

Сумские бодибилдеры отличились на кубке Украины

25 апреля в Ивано-Франковске прошел кубок Украины по мужскому бодибилдингу, фитнесу, классическому бодибилдингу, физик и женскому фитнесу, бодифитнесу, физик, бикини...

Сумские бодибилдеры отличились на открытом кубке Киева
16.04.2015 09:23

Сумские бодибилдеры отличились на открытом кубке Киева

11 апреля в Киеве прошли соревнования на кубок Киева по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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