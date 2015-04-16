В Сумах пройдет чемпионат области по бодибилдингу

Турнир пройдет в в ДК «Маш-сервис» (ул. Горького, 5). Начало в 14:00. Стоимость билетов 30-40 грн.
22-23 октября в Одессе проходил чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу....
23-24 апреля в Черновцах проходи соревнования на кубок Украины по бодибилдингу....
В Днепропетровске прошел Чемпионат Украины по бодибилдингу и фитнесу....
25 апреля в Ивано-Франковске прошел кубок Украины по мужскому бодибилдингу, фитнесу, классическому бодибилдингу, физик и женскому фитнесу, бодифитнесу, физик, бикини...
11 апреля в Киеве прошли соревнования на кубок Киева по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини....