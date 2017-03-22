В Сумах обсудили вопрос, как уберечь детей от интернет-ловушек Полиция, педагоги, представители власти и депутаты собрались за «круглым столом», чтобы обсудили вопросы, как не дать детям попасть в интернет-сообщества, пропагандирующие самоубийства. В результате встречи было принято решение о проведении информационной кампании с целью недопущения опасного влияния суицидальных групп на сознание подростков.

29 марта в Сумах состоялось заседание постоянной комиссии Сумского областного совета седьмого созыва, на котором среди прочих вопросов рассматривалось обращение Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области по вступлению в проведение информационной кампании среди родителей и детей, с целью недопущения суицидального влияния интернет-сообществ на сознание подростков.

«Вопрос этот стоит очень остро по всей Украине, - отметил заместитель начальника Управления превентивной деятельности ГУНП капитан полиции Андрей Клипа. - К счастью, на Сумщине пока суицидов среди детей не зарегистрировано. Но проведенная полицией работа свидетельствует, что среди юных жителей области, попадающих в интернет-ловушки по типу «Синий кит», «Тихий дом» и похожих, участников квестов немало. На сегодня открыт ряд уголовных производств по статье 120 «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает личности так называемых кураторов, проверяет контакты и группы, а также работает на выявлении других несовершеннолетних участников этих сообществ».

За последние дни полицией были обнаружены более двадцати школьников из Сум и районов области, попавшие в сети кураторов опасных суицидальных интернет-групп. Сегодня с ними работают как сотрудники ювенальной превенции, так и психологи и педагоги.

Однако возникают определенные трудности, потому как очень часто некоторые родители, обнаружив своего ребенка среди участников, просто не обращаются в правоохранительные органы, пытаясь самостоятельно решить проблему.

«Бывают и преграды со стороны администраций учебных заведений, которые не дают в полицию информацию о выявленных детей с характерными царапинами или отметками на теле, - добавил старший инспектор отдела ювенальной превенции УПД ГУНП Александр Галицкий. - Поэтому актуально стал вопрос о необходимости заручиться поддержкой органов власти по проведению информационной кампании среди родителей и детей с целью недопущения опасного влияния суицидальных интернет-групп на сознание подростков».

Постоянная комиссия Сумского областного совета приняла решение максимально содействовать правоохранительным органам в решении всех важных вопросов и преодолении проблемы, стоящей не только среди детей и их родителей, но и перед обществом в целом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.