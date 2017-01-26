Из-за сумских таможенников россиянам не достанется винницкая колбаса

При проведении таможенного контроля на таможенном посту «Хутор-Михайловский» Сумской таможни ГФС поезда сообщением «Кишинев - Москва» в межпотолочном пространстве с признаками сокрытия обнаружено колбасные изделия. Владельцем оказался гражданин Молдовы, проводник вагона, который признался, что собственноручно скрыл товар. Изделия были загружены в Виннице.
По данному факту работниками Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием вид таможенного контроля».
Товар конфискован. Дело будет передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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