Сумщина отправила гуманитарный груз в Балаклею

В соседнюю область уже отправилось три грузовика. Лесоводы Сумщины собрали две машины пиломатериалов. В третий автомобиль загрузили строительные материалы, собранные из районов и городов Сумщины, в частности, шифер, гвозди, рубероид, пленку, плиту ОСБ, доску-тес и брус.
Кроме того, некоторые районы оказали помощь в виде перечисленных средств. Сбор необходимых материалов для восстановления продолжается.
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