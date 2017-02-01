Сумщина отправила гуманитарный груз в Балаклею По поручению главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко жителям Балаклейского района Харьковской области, пострадавшим из-за пожара на складах боеприпасов, направлены пило- и строительные материалы.

В соседнюю область уже отправилось три грузовика. Лесоводы Сумщины собрали две машины пиломатериалов. В третий автомобиль загрузили строительные материалы, собранные из районов и городов Сумщины, в частности, шифер, гвозди, рубероид, пленку, плиту ОСБ, доску-тес и брус.

Кроме того, некоторые районы оказали помощь в виде перечисленных средств. Сбор необходимых материалов для восстановления продолжается.