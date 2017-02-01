Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:0819

Сумщина отправила гуманитарный груз в Балаклею

По поручению главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко жителям Балаклейского района Харьковской области, пострадавшим из-за пожара на складах боеприпасов, направлены пило- и строительные материалы.

В соседнюю область уже отправилось три грузовика. Лесоводы Сумщины собрали две машины пиломатериалов. В третий автомобиль загрузили строительные материалы, собранные из районов и городов Сумщины, в частности, шифер, гвозди, рубероид, пленку, плиту ОСБ, доску-тес и брус.

Кроме того, некоторые районы оказали помощь в виде перечисленных средств. Сбор необходимых материалов для восстановления продолжается.

Общество Балаклея Гуманитарная помощь

По тематике

03.02.2017 18:44

Роменский депутат опубликовал видео с Авдеевки

Депутат Роменского горсовета Валентин Бондаренко, доставивший в Авдеевку гуманитарный груз, сегодня на своей странице в фейсбук опубликовал видео, снятое им...

03.02.2017 09:25

В Сумах продолжают собирать гуманитарную помощь жителям Авдеевки

В Сумах продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Авдеевки (Донецкая область)....

02.02.2017 11:01

Сумщина отправила 30 тонн гуманитарки в Авдеевку

С Сумщины отправили первый груз гуманитарной помощи для Авдеевки....

02.02.2017 10:35

4 тонны продуктов питания собрал Сумской район для жителей Авдеевки

Об этом сообщила начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской защиты населения аппарата Сумской райгосадминистрации Людмила...

01.02.2017 11:20

Сумщина срочно собирает гуманитарку помощью для жителей Авдеевки

По поручению главы облгосадминистрации Николая Клочко уже в ближайшее время в пострадавший город отправится первый грузовой автомобиль с вещами первой...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.